To tyske storbanker indleder forhandlinger om fusion på et tidspunkt, hvor Deutsche Bank har problemer.

De to tyske storbanker Deutsche Bank og Commerzbank har indledt forhandlinger om en mulig fusion.

Det meddeler de i en pressemeddelelse søndag.

- Vi overvejer strategiske muligheder, og vi bekræfter, at vi fører drøftelser med Commerzbank, skriver Deutsche Bank.

Deutsche Bank understreger, at der ikke er nogen garanti for, at det ender med en aftale.

Commerzbank siger også, at de to banker er enige om "at indlede forhandlinger i dag" om en mulig fusion.

Der har længe været fremsat spekulationer om en mulig fusion mellem Tysklands to største banker, da Deutsche Bank har haft udfordringer i flere år.

- Man har brug for en partner, når man selv står lidt svagt. Og der kan være nogle åbenlyse synergier ved sådan en fusion, siger Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank.

Europæiske aktier - især bankaktier - har ifølge ham stået svagt i en årrække. Faldende interesse og investeringer fra aktionærer kan derfor være en del af fusionsmotivationen.

Den tyske forbundsregering har udtrykt sin støtte, da der er bekymring for udviklingen i Deutsche Bank. Svage banker er nemlig mindre tilbøjelige til at låne penge ud, hvilket hæmmer den økonomiske vækst.

- Fusionen vil stille begge parter bedre i forhold til at låne penge ud. Det kan være en stor del af motivationen, siger Lars Skovgaard Andersen.

I 2016 sagde Den Internationale Valutafond, IMF, at Deutsche Bank var den største potentielle risiko blandt verdens storbanker.

Tyske embedsmænd har ifølge Reuters udtrykt frygt for, at en recession eller en stor bøde ville kunne afspore bankens skrøbelige økonomi.

Investeringsstrateg Lars Skovgaard mener også, at den tyske regering ønsker en "stabil" national storbank til at "understøtte" landets eksportledede økonomi.

Efter en række andre fusioner ejer den tyske stat 15 procent af aktierne i Deutsche Bank.

Commerzbank er specialiseret i at støtte landets mange mellemstore virksomheder, som udgør rygraden i tysk økonomi.

- Deutsche Bank er jo faktisk et handelshus, der er kendt for at have meget stor obligationshandel. Og hvis obligationsområdet bliver lidt udtørret, så vil man have et andet ben at stå på via Commerzbank, slutter Lars Skovgaard Andersen.

/ritzau/dpa