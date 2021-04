Der er sat strøm til salget af elbiler og plugin-hybrider i Danmark i år.

En ud af fire nye biler i Danmark kan nu lades op, og salget af elbiler og plugin-hybrider nåede i første kvartal helt op på 24 procent af alle nyregistrerede biler. I samme periode sidste år udgjorde de hel- og halvelektriske biler blot 8,5 procent. Det skriver fdm.dk

Det er hybriderne, der udgør langt den største del af de grønne biler, viser de seneste tal fra De Danske Bilimportører: 7.520 plugin-hybrider og 2.996 elbiler fik nummerplade på i årets tre første måneder.

»Det går overraskende hurtigt med den grønne omstilling af personbilparken i Danmark. De nye bilafgifter giver et klart incitament til at vælge en opladelig bil,« siger administrerende direktør i De Danske Bilimportører, Mads Rørvig, til fdm.dk.

New Volkswagen (VW) ID.4 SUV electric cars are ready for delivery at the customer centre of German carmaker Volkswagen in Wolfsburg, northern Germany on March 26, 2021.

I marts stormede VW’s nye elbil ID. 4 ind på hitlisten med 450 solgte biler, og selv om Tesla Model 3 nåede op på 550 i samme måned, solgte VW med bidrag fra ID. 3 og Up samlet flere elbiler i første kvartal end Tesla.

VW lagde sig ud i overhalingsbanen med i alt 753 solgte elbiler mod Teslas 574.

Det er første gang, siden Model 3’s ankomst for to år siden, at Tesla ikke er det klart største elbilmærke i et kvartal i Danmark.

Tallene kan ændre sig i begge retninger i den kommende tid.

Tesla Model Y kommer til Danmark til efteråret.

VW ID’4 blev først lanceret i marts, men omvendt har Tesla været tilbageholdende med leveringer først på året på grund af afgiftsændringer.

Teslas konkurrent til ID. 4, Model Y, kommer først til Danmark i løbet af efteråret.

De Danske Bilimportører noterer også, at bilsalget i det hele taget gjorde stærkt comeback i marts efter nedlukningen i januar og februar.

23.734 personbiler blev indregistreret i marts. Det er flere end i januar og februar tilsammen.

Og første kvartal sluttede med 43.898 nye personbiler, hvilket dog er ti procent færre end i 2020.