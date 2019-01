Detektivbureauet Pinkerton, ejet af Securitas, sagsøger skaberne bag computerspillet "Red Dead Redemtion 2".

Igennem computerspillet "Red Dead Redemption 2", der hovedsageligt foregår i 1899 i Det Vilde Vesten, bliver hovedpersonen Arthur Morgan forfulgt af agenter fra det kendte detektivbureau Pinkerton.

Nu er nutidens Pinkerton kommet efter selskaberne bag spillet, Take-Two Interactive og Rockstar Games. Det skriver en stribe medier, heriblandt Variety.

Detektivbureauet, der nu hedder Pinkerton Consulting & Investigations og er ejet af Securitas, mener, at Take-Two Interactive og Rockstar Games bør betale dem royalties for det omfattende brug af deres navn.

Navnet og fiktive personer optræder gennem hele spillet, hvor bureauet er hyret af en skurkagtig kapitalist til at stoppe hovedpersonen og hans partnere, der stjæler kapitalistens penge og generelt stikker kæppe i hjulene på hans forretning.

- Pinkerton er brugt bredt - inklusive karaktererne Andrew Milton og Edgar Ross. Det skaber et falsk billede af, at spillet kommer fra Pinkerton, eller at Pinkerton er forbundet med Rockstar Games, skriver Pinkerton ifølge Variety.

- Det vil sandsynligvis skabe forvirring om den distinkte karakter og tilsværte Pinkertons berømte brand.

Take-Two Interactive og Rockstar Games har dog afvist, at de burde skylde Pinkertons penge. Skaberne af spillet peger på, at de har lavet et spil, der tilstræber historisk korrekthed, og at Pinkertons spillede en fremtrædende rolle i epoken.

- For at sige det simpelt. Anklager kan ikke bruge varemærkelovgivning til at eje historien og stoppe skabere fra at inkluderer historiske referencer til Pinkerton i beskrivelser af Det Vilde Vesten, skriver Rockstar ifølge Variety i sagsmaterialet.

"Red Dead Redemtion 2" er et af de mest succesfulde spil nogensinde til Sonys Playstation 4. Spillet, der udkom i efteråret, solgte på få uger flere millioner eksemplarer.

