Salget i den danske detailhandel steg med 19,8 procent i marts og nåede det højeste niveau nogensinde.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det store hop skal ses i lyset af, at butikkerne fik lov at genåbne 1. marts efter at have været lukket siden slutningen af december. Det var især salget af tøj, som trak op, da det blev fordoblet i marts.

Hos Nykredit vurderer cheføkonom Troels Kromand Danielsen, at udbetalingen af indefrosne feriepenge også har givet salget et skub opad sammen med genåbningen.

- Genåbning af butikker og udsigt til udbetaling af feriepenge i slutningen af marts gav et forbrugsboom i detailbutikkerne, der ikke er set før.

- Det tegner meget godt for forbruget resten af året, at danskerne i den grad har lyst til at bruge penge, når de igen får muligheden, siger han i en kommentar.

Tallene fra Danmarks Statistik er korrigeret for sæsonudsving.

Det vil sige, at der er lavet en beregning af tallene, hvor man tager hensyn til, at der ikke er lige meget salg hele året. For eksempel at der er mere salg i december end i januar.

/ritzau/