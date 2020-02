Liggetiden er steget det seneste års tid for udbudte lejligheder i København, Aarhus og Aalborg.

Efterspørgslen efter ejerlejligheder i de store byer ser ud til at være faldende.

I hvert fald er liggetiden for de udbudte ejerlejligheder i øjeblikket længere end for et år siden. Det oplyser interesseorganisationen Finans Danmark.

- Lejlighedsejere i de store byer mærker nu, at det tager længere tid at få deres boliger solgt, så sælgere skal derfor væbne sig med tålmodighed, siger viceadministrerende direktør Ane Arnth Jensen i en pressemeddelelse.

Ejerlejligheder i København står i gennemsnit med et til salg-skilt i vinduet i 167 dage. Det er 39 dage mere end på det samme tidspunkt sidste år.

Det går endnu langsommere i Aalborg. Her står ejerlejligheder i dag til salg i 222 dage i modsætning til 152 dage året før.

I Aarhus er udbudstiden steget med en uge, og lejligheder står i gennemsnit til salg i fire måneder.

/ritzau/