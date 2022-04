Som 20-årig holdt aarhusianske Trine Kjær sabbatår i 2008. Hun vidste ikke, hvad fremtiden ville bringe, men lidt for sjov startede hun en blog.

En modeblog, hvor hun under domænet 'Trines Wardrobe' delte tips og tricks om de nyeste trends og bedste secondhand-fund til en håndfuld læsere.

Samme modeblog, der blev en af Danmarks første og største af sin slags – og som Trine Kjær godt 14 år senere har lavet et stort og anerkendt brand ud af.

Nu er bloggen inaktiv, mens forretningen boomer på Instagram. Hvor tøjmærker og boligbrands betaler hende for at lægge billeder op af deres produkt, i håb om at de 182.000 følgere bliver inspireret og lægger det i kurven.

Men først spoler vi tiden tilbage.

'Trines Wardrobe' var i sin spæde start bare et hobbyprojekt for Trine Kjær, der havde en stor kærlighed til mode.

Hun havde opdaget nogle svenske modebloggere og tænkte, at der måtte være nogle i Danmark, der også havde lyst til at følge med i den slags. For »der var vitterligt ingen danske modeblogs på det tidspunkt«, som Trine Kjær selv siger.

»Dengang delte man ikke sig selv på den måde, man gør i dag,« fortæller hun.

»Det var et totalt hobbyprojekt i mit sabbatår. Jeg vidste ikke, man kunne leve af det ti år senere.«

De svenske modebloggere snakkede om mode i øjenhøjde. Det var almindelige piger, der viste, hvad man kunne få i H&M eller i lokale secondhand-butikker.

Konceptet var Trine Kjær vild med – og det var hendes læsere på 'Blogspot' også.

Samtidig med, at hun passede bloggen, startede hun på handelshøjskolen i 2009. Men det droppede hun hurtigt igen.

Hun arbejdede også undervejs sammen med den aarhusianske modevirksomhed Minimum og blev i en periode ansat som assisterende moderedaktør på magasinet Costume.

I dag har hun et kæmpestort brand i eget navn, en serie af hårprodukter i Matas, samarbejder med et hav af forskellige firmaer og senest en ny tøjkollektion med Magasin.

Og nå ja – de 182.000 trofaste følgere på Instagram.

Hun er gift med radiovært Nicholas Kawamura, som hun har to børn med.

Sidste år købte de sammen en millionvilla i Charlottenlund for et svimlende beløb på 17,7 millioner kroner, ifølge Ekstra Bladet. Huset har også fået sin egen Instagram-profil, hvor man kan følge deres renovering af de mere end 300 kvadratmeter.

Trine Kjærs nye kollektion med Magasin består af 11 styles og er præget af DIY, økologiske materialer og broderi. Aarhusianere kan møde Trine Kjær og se kollektionen i Magasin Aarhus 21. april. Foto: Nicholas Kawamura Vis mere Trine Kjærs nye kollektion med Magasin består af 11 styles og er præget af DIY, økologiske materialer og broderi. Aarhusianere kan møde Trine Kjær og se kollektionen i Magasin Aarhus 21. april. Foto: Nicholas Kawamura

Men bloggen 'Trines Wardrobe' eksisterer stort set ikke længere. Den er stadig åben, men hun har ikke opdateret den siden 2018.

»Jeg brændte ikke for det mere. Men hvem ved, om jeg får lyst til det igen, jeg vil ikke udelukke det.«

»Men langsigtet giver det også bedst mening at være dér, hvor der er interesse. Der er ingen, der går ind på en hjemmeside længere.«

Selvom nu 33-årige Trine Kjær lever af at poste billeder af sig selv, hvilket hun gør hver eneste dag, så mener hun selv, at hun er »ret privat«.

»Jeg fortæller aldrig meget om, hvordan jeg, eller dem omkring mig, har det. Det her er min visuelle dagbog, så det kommer aldrig tættere på end det. Jeg har ikke behov for, at folk skal vide for meget om mig.«

På din profil ser du altid godt ud og har smart tøj på – hvad tænker du om, hvordan det påvirker unge kvinder?

»Det tænker jeg helt klart over. Men jeg siger også, at det her er en visuel dagbog. Jeg synes, den viser et relativ sundt kropsbillede, så jeg håber ikke, det påvirker folk meget. Men alt på internettet er editeret. Hos mig skal man se med for at se på fine ting og mode.«

Hvad tænker du om klimabelastningen i tøjbranchen, som du er med til at promovere?

»Jeg lever af at skabe forbrug. Men så må jeg tage ansvar i forhold til materialerne og den måde, det produceres på, når jeg selv laver ting. Men vi skal lave ting, der holder i længere tid, så vi ikke køber så meget.«

I denne uge vender hun hjem til Aarhus, når hun udkommer med det seneste samarbejde – en tøjkollektion med Magasin.

»Vi talte også meget om bæredygtighed og om, at man skal have ting i sin garderobe, der er tidløse, som kan bruges i længere tid. Det skulle være klassisk og noget, der holder i mange år,« fortæller hun om kollektionen.

Nu er der gået 14 år med 'Trines Wardrobe'. Men ligesom i start-20erne ved Trine Kjær ikke helt, hvad fremtiden bringer.

»Jeg har været selvstændig i mange år nu, og det har været meget lidt frygtdrevet. Hvis jeg tænkte over, hvad morgendagen bringer, kunne jeg ikke gøre det.«

»Men følgerne vokser med mig. Jeg har fået hus og børn nu, og de følger stadig med, så jeg kan ikke se, hvorfor de ikke skulle blive ved med det. Jeg ved så ikke, om jeg gider det for altid, men jeg tror, der vil være grundlag for at lave en forretning.«