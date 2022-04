»Condor er ferie. Og ferie er striber.«

Sådan indleder det store tyske luftfartsselskab Condor en pressemeddelelse, hvor man præsenterer et helt nyt look til sine flere end 50 fly.

Og det er virkelig et design, som er nemt at genkende.

»I fremtiden vil Condor bære striber i fem farver. Inspireret af parasoller, badehåndklæder og strandstole,« lyder det fra Condor.

De fem farver repræsenterer havet (blå), solskin (gul), passion (rød), ø (grøn) og en sandstrand (guld), meddeler man.

Condor har tidligere været ejet af det kollapsede britiske rejseimperium Thomas Cook, men nu går firmaet sin egen vej, og man håber at kunne vække minder om ferier i gamle dage og spænding omkring dem, som kommer.

Foto: Condor Vis mere Foto: Condor

»Condor har været igennem en transformation igennem de seneste to et halvt år. Fra at være et datterselskab af en vertikalt integreret rejsekoncern til at blive et uafhængigt flyselskab, som stolt ser tilbage på sin historie og sine traditioner, mens man samtidig går ind på en vej mod fremtiden,« siger Condors CEO Ralf Teckentrup i meddelelsen.

»Det vil vi udtrykke umiskendeligt gennem vores identitet, Condor er ferie, og Condor er umiskendelig – ligesom vores nye design, som vi nu lancerer for fremtiden,« siger Ralf Teckentrup desuden.

Det første fly, en A321 i gule striber, er allerede blevet sat ind. Det fløj sin første tur i de nye farver fra Frankfurt til Lanzarote tirsdag.

Udover de Kanariske Øer flyver Condor blandt andet også til destinationer i Grækenland, på Mallorca og i Ægypten.