Efter blot to år er eventyret nu slut for det danske ur-mærke Orlo - kassen er tom, og firmaet er begæret konkurs. Det skriver Fyens.dk.

»Vi er banalt set løbet tør for penge og har ikke haft mulighed for selv at skyde kapital ind,« siger medejer Kenn Saxtorph Haagaard til Fyens.dk.

Han vil ikke afsløre, hvem der har begæret konkursen.

»Men det er ikke os selv og heller ikke Skat. Det er en kreditor,« siger han.

Ur-firmaet blev stiftet i 2016, hvor Kenn Saxtorph Haagaard og Frederik Høltzel forlod design-giganten Georg Jensen for at forfølge drømmen om at stable et nyt dansk ur-mærke på benene.

Duoen fik ifølge finans.dk skrabet fem millioner kroner sammen og havde stor succes den første måned af firmaets levetid, hvor der blev omsat for 900.000 kroner.

Men derfra gik det galt. I seneste regnskabsår lød underskuddet på over tre millioner kroner før skat - et resultat, der ifølge ledelsen bl.a. skyldtes, at det havde taget længere tid at komme ind på det danske marked end forventet.

En udfordring, som firmaet med konkursbegæringen nu må opgive at overkomme.

Orlo solgte sine ure gennem forskellige forhandlere i Danmark og i udlandet og havde desuden sin egen webshop.