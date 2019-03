Det danske rejseselskab MarcoPolo lukker. Mange ansatte er blevet fyret.

Det bekræfter direktør Anders Houlind Ulsøe overfor B.T. Han erkender, at det var 'tungt' at skulle fortælle flere gode kolleger, at de nu er opsagt.

»Det har er ikke været den bedste opgave, jag har haft som direktør,« siger Anders Houlind Ulsøe om de i alt 14 ansatte, som er blevet fyret i MyPlanet International og MarcoPolo.

De to rejsebureauer havde før fyringsrunden og lukningen af MarcoPolo 45 ansatte, så næsten en tredjedel af medarbejderne er blevet fyret.

»Flere af de opsagte har været hos os igennem en længere årrække, så det var rigtig tungt at give dem beskeden« siger Anders Houlind Ulsøe.

Det var branchemediet Standby.dk, som først kunne oplyse, at MarcoPolo lukker efter 37 år på markedet.

Har du købt en rejse hos MarcoPolo og oplever du problemer som følge af lukningen? Skriv til B.T. på 1929@bt.dk eller kontakt os via Facebook.

Det sker efter at MyPlanet International har præsenteret et nyt regnskab, som viser at selskabet har store økonomiske problemer.

MyPlanet International, som er ejet af det verdensomspændende rejsebureau Travelopia, har nu en negativ egenkapital på 5,7 millioner kroner.

MyPlanet International fortsætter, og ifølge Anders Houlind Ulsøe skyldes lukningen af MarcoPolo et ønske om at strømline forretningen.

»Vi har sammen med Travelopia haft et ønske om at have færre brands på det danske marked og i stedet fokusere mere på det, vi mener, vi er bedst til,« siger han.

I har stadig en negativ egenkapital i millionklassen. Er lukningen af MarcoPolo starten på en dødskamp?

»Nej, jeg ser det snarere som en ny begyndelse. Jeg tror, det er det rigtige, vi gør, selvom det er tungt at skulle sige farvel til mange gode kolleger,« siger Anders Houlind Ulsøe.

»Vi laver de her ændringer med henblik på at skabe en sund forretning fremadrettet,« tilføjer han.

Hvor MarcoPolo udbød rejser til mange eksotiske destinationer som Botswana, Laos og Guatemala, fokuserer MyPlanet udelukkende på rejser til USA, Canada, Australien, New Zealand og Sydafrika.

På MarcoPolo's hjemmeside er der ingen tegn på, at rejsebureauet er under lukning, men Anders Houlind Ulsøe understreger, at alle nuværende- og potentielle kunder får besked, når de kontakter MarcoPolo.

»Der lukkes først for salg af rejser 15. marts, men allerede nu anbefaler vi kunder, som ønsker at rejse til andre destinationer end dem, MyPlanet specialiserer sig i, at henvende sig til andre rejsebureauer,« siger han.

Har du købt en rejse med MarcoPolo, risikerer du ikke at miste dine penge eller at strande i udlandet.

»Juridisk set er MarcoPolo og MyPlanet samme selskab. Derfor vil alle rejser købt gennem MarcoPolo blive videreført og arrangeret af MyPlanet,« siger Anders Houlind Ulsøe.

MyPlanet havde et rædselsår i 2017 med et tab på 13,2 millioner kroner. Det førte til at egenkapitalen endte i et minus på næsten 6,7 millioner kroner.

I 2018 gik det noget bedre med et overskud på lidt under en million kroner, som dog kun kunne barbere en smule af hullet i rejsebureauets pengekasse.

MarcoPolo har siden 1982 specialiseret sig i luksus- og eventyrrejser til 35 destinationer i Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien og Mellemamerika.

Rejsebureauet blev stiftet af Bethsy Holk og Ingrid Emonds.