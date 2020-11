Det danske forsikringsfirma Next, som har 14.000 kunder, er blevet solgt til investeringsgruppen Argosy, der hører hjemme på Isle of Man.

Prisen holdes hemmelig.

Det skriver Finans.

Firmaet er grundlagt af Pelle Martin Smidt og Lars Kromand, der med salget siger farvel til et erhvervseventyr, der har varet siden 2013, men kun har givet overskud en enkelt gang.

Derfor er egenkapitalen negativ med 15,2 millioner kroner ved salget til udlandet, skriver Finans.

Hvis man er kunde hos Next, skal man ikke bekymre sig om, hvorvidt der nu bliver lavet om på alt muligt. Det lover firmaets nye direktør, Ivar Sperling.

»Kunderne vil opleve business as usal. De bliver fortsat serviceret af de dygtige og dedikerede medarbejdere i Next. Det er vigtigt for os, at både kunder og medarbejdere oplever vante rammer, selv om ejerskabet skifter hænder,« siger han til Finans.

Pelle Martin Smidt og Lars Kromand har tidligere startet it-virksomheden Zitcom, som de tjente 100 millioner kroner per snude på ligeledes at afskibe til udenlandske købere.