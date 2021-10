Sidder du lige så godt? Ja, så bliv du bare siddende lidt endnu.

For der er alligevel snart ikke noget, som ikke kan leveres direkte til din hoveddør.

Og det er uanset om du mangler en pizza, en buket blomster til konen eller to kilo hundemad.

Udbyderne er efterhånden mange: Wolt, Just Eat, Gorillas, Nemlig.com, for bare at nævne nogle stykker – og om lidt kommer også tyske Delivery Heroes på banen.

Det betyder unægteligt mere konkurrence om kunderne.

Hvor tit får du leveret take-away eller dagligvarer?

I en pressemeddelelse skriver Wolt, at de udvider leveringsområdet og derved giver endnu flere danskere mulighed for at bruge deres leveringstjeneste.

Begrundelsen er simpel: 'det er blevet populært at få leveret mad og dagligvarer direkte til døren på en halv time'.

»Vi er opmærksomme på konkurrencen, men overordnet set ser vi det som et udtryk for, at det er en branche med stort potentiale. Ellers ville de andre spillere formodentlig heller ikke komme ind på markedet,« siger Mikkel Tofte, kommunikationschef hos Wolt til B.T.

Faktisk er efterspørgslen så stor, at Wolt – der startede med kun at levere takeaway – nu også leverer både kioskvarer og blomster. Og festen slutter ikke her.

»Vi lever i en verden hvor tid spiller en stor rolle. Behov kan opstå på skæve tidspunkter og vi vil gerne følge med den udvikling og udbyde de muligheder, der er for at levere andet end 'bare' burger og pizza,« siger Mikkel Tofte og fortsætter:

»Vi har planer om – og i gang med – også at udvide med tøj, sko, helsekost og andet. Det er et nyt område for os, men det er bestemt noget vi satser meget helhjertet på.«

Wolts omsætning lød i 2019 på 433 millioner kroner. Og i 2020 var det tal steget til hele 980 millioner kroner.

Mikkel Tofte fortæller, at de håber på, at Wolt med tilføjelsen af dagligvarebutikker når en omsætning på 2 milliarder kroner i 2021.