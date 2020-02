Snart sættes der punktum for 72 års bilhistorie.

General Motors pensionerer nemlig det historiske australske bilmærke Holden.

Det oplyser den amerikanske bilgigant i en pressemeddelelse.

»Jeg har ofte sagt, at vi vil gøre det rigtige, selv når det er hårdt, og dette er et af de tilfælde,« siger direktør i General Motors, Mary Barra.

I pressemeddelelsen oplyses det, at General Motors lukker ned for Holden inden udgangen af 2021, og at de derudover gradvist afvikler alt salg, design og motordrift i Australien og New Zealand.

Hvor mange jobs, der vil gå tabt som følge af de store nedskæringer, oplyses ikke, men ifølge BBC anslår flere rapporter, at det kommer til at koste mindst 600 jobs.

Som svar på nyheden har den australske premierminister, Scott Morrison, ifølge mediet udtalt: »Jeg er skuffet, men ikke overrasket. Men jeg er vred, ligesom jeg tror mange australiere ville være.«

»Australske skatteydere betaler millioner til dette multinationale firma. De lod mærket (Holden, red.) sygne hen. Nu lader de det i stikken.«

Direktør i General Motors, Mark Reuss, siger i pressemeddelelsen, at firmaet har undersøgt alle muligheder for at holde Holden i live, men har i sidste ende besluttet, at det ville koste for meget at forblive på det stærkt fragmenterede højrestyrings-marked.

Nyheden om General Motors beslutning om at pensionere Holden, kommer efter, at bilgiganten fremskynder deres exit fra urentable markeder for i stedet at fokusere på USA, Kina, Latinamerika og Sydkorea.

Beslutningen sætter punktum for mere end 160 års tilknytning mellem Holden og Australien. Holden blev nemlig grundlagt i Sydaustralien i 1856. Dengang var det et sadelmagerværksted, men avancerede så til at bygge biler.

I 1931 blev Holden opkøbt af General Motors, og i 1948 trillede den første Holden-bil ud af fabrikken. De seneste år har Holden dog kæmpet med økonomien, og nu siger General Motors altså endegyldigt stop. En beslutning som vækker stærke følelser blandt australiere, for hvem mærket nærmest er ikonisk.