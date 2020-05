Huslejen skal betales. Det samme gælder leasing af firmabilerne, forsikringerne og el-regningen.

Men her mere end en måned efter de corona-ramte virksomheder fik mulighed for at søge kompensation for faste udgifter, har blot en tredjedel fået pengene ind på kontoen.

Det fremgår af et svar fra erhvervsminister, Simon Kollerup, til Folketinget.

Frem til slutningen af april havde mindst 1.286 virksomheder søgt om kompensation for faste udgifter, men den 11. maj havde blot 34 procent af dem modtaget kompensationen.

Thomas Svart er indehaver af en af Danmarks ældste grafiske virksomheder. Foto: Privat foto

Thomas Svart, der er indehaver af den over 100 år gamle grafiske virksomhed Rich. Ebbesen, er blandt de mange virksomhedsejere, der stadig venter på at få kompensationen ind på kontoen. I hans tilfælde godt og vel 160.000 kroner for blandt andet faste udgifter til husleje.

»Vi skal nok klare os. Men jeg synes, det er besynderligt, at det er ganske let at udfylde ansøgningen om kompensation, men at det så skal være så tungt at få pengene ud til virksomhederne,« siger Thomas Svart og tilføjer:

»Man får hurtig en kvittering. Men derefter sker der bare ingenting.«

Langsommeligheden vækker dyb bekymring i flere erhvervsorganisationer.

Mia Amalie Holstein, cheføkonom i SMVdanmark, der er brancheorganisation for små og mellemstore virksomheder. Foto: Pressefoto

»Det er under al kritik, at myndighederne er så langsomme til at udbetale pengene. Mange af vores medlemsvirksomheder er på økonomisk katastrofekurs. Vi bliver kimet ned dagligt af vores medlemmer, der desperat spørger: ‘Hvornår kommer pengene?’« siger Mia Amalie Holstein, cheføkonom i SMVdanmark, der er brancheorganisation for små og mellemstore virksomheder.

Dansk Erhverv er på linje.

»Der er et akut behov for, at hjælpepakkerne kommer ud at arbejde - til gavn for hele samfundet. Det gælder også støtte og hjælp til de virksomheder, der har problemer med at betale de faste udgifter, og som ligeledes har mistet omsætning grundet coronakrisen,« siger Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv, og tilføjer:

»Vi har tidligere set, at udbetaling af hjælpepakker for lønkompensation nåede fint i mål omkring 1. maj. Det er vores ønske, at der kommer en tilsvarende bevægelse hvad angår støtte til betaling af faste udgifter som eksempelvis husleje.«

Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Regeringen og erhvervsminister Simon Kollerup bøjede sig efter pres fra oppositionen i april og straksudbetalte lønkompensationen, så omkring 90 procent af de ansøgende virksomheder havde pengene på kontoen omkring 1. maj.

Ligesom Dansk Erhverv opfordrer SVMDanmark erhvervsministeren til at få sat skub i udbetalingen af kompensationen for faste udgifter.

»Vi så meget gerne, at pengene ligesom med hjælpepakken for lønkompensation kom til straksudbetaling nu. Når man har ansøgt i hjælpepakken for faste udgifter, kræver det endda - i modsætning til hjælpepakken med lønkompensation - en revisorpåtegning,« siger Mia Amalie Holstein.

Med revisorpåtegningen har regeringen dermed en revisors ord for, at virksomhedernes opgørelse over faste udgifter er korrekt. En sikkerhed, som regeringen ikke havde med straksudbetaligen af lønkompensation, som beror på en tro og love-erklæring og efterfølgende myndighedskontrol.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S). Foto: Philip Davali

Mia Amalie Holsteien understreger, at lang sagsbehandlingstid kan taget livet af virksomhederne:

»Nogle ender altså med at dreje nøglen om på grund af langsommeligt bureaukrati. Der er folk, der ser deres livsværk styrte i grus. Det er skidt for dem og for samfundsøkonomien.«

Erhversminister Simon Kollerup har afvist at straksudbetale kompensation for faste udgifter med henvisning til, at ordningen indebærer ansøgninger for 'langt større beløb' end i de andre hjælpepakker.

Det forstår Thomas Svart ikke.

»Den her ordning har altså en revisorpåtegning fra en statsautoriseret revisor. Få nu gang i udbetalingerne! Så kan de gå ind og kontrollere bagefter.«