Annette Nielsen og hendes søn Martins herlige tur i sommerhus i Sydfrankrig er endt som et rent mareridt.

Fredag klokken 20:30 skulle de have været med SAS-fly fra Nice til København, men da flyet er aflyst på grund af strejken, aner de ikke, hvad de skal gøre.

»Siden vi fik at vide, at flyet er aflyst, har jeg ringet og ringet til kundeservice hos SAS. I dag var jeg først i kø i fire timer, inden vi lykkedes at komme igennem,« siger Annette Nielsen på 65 år.

Men trods den lange kø gik det helt galt, da hun fik en medarbejder fra SAS i røret.

»Manden sagde, at de ikke kunne skaffe hjemtransport, men der muligvis var et fly søndag til København via Dublin. Men så røg forbindelsen, og nu aner vi ikke, hvad vi gør,« siger hun og tilføjer:

»Det er møgirriterende, når man på dagen, hvor vi skulle pakke og gøre klar til at forlade huset, skal sidde fire timer med telefonen.«

Aflysningen er særlig hård, fordi 25-årige Martin lider af angst.

»Han har det ikke så godt med de her ændringer om, hvornår vi kan flyve hjem,« siger Annette Nielsen, der arbejder som daglig leder af et køkkenbutik i Lyngby.

Lige nu er de bare i en svær situation.

»Vi skal være ude af af vores bolig fredag eftermiddag, så vi har ikke nogen andre steder at bo,« siger Annette Nielsen og fortsætter:

»Vi har givet 20.000 kroner for at leje sommerhuset i 11 dage, men siden strejken har virkeligt været svært for os at nyde turen.«

Men hvad gør I så nu?

»Det ved jeg ikke. Jeg er så møgfrustreret over det,« siger hun opgivende.

Annette Nielsen er langt fra ene om at kæmpe med at komme igennem til kundeservice hos SAS.

Og det er både over telefon og ude i de forskellige lufthavne, hvor flyene er aflyst.

»Det er tydeligt, at vi lige nu har mange frustrerede kunder, der er strandet på grund af pilotstrejken, og det er dybt beklageligt,« siger Alexanra Lindgren Kaoukji, der er pressechef hos SAS.

Samtidig er Annette og Martin i den trælse situation, at der ikke er nogen hjælp at hente, selvom SAS fredag har sendt flere fly ud efter kunder, der var fløjet afsted inden strejken 29. juni.

Det er nemlig kun for kunder, der er taget på en charterferie og ikke kan komme hjem på anden måde.

Altså gælder det ikke for Annette og Martin, da de er i et sommerhus, de selv har booket, og dermed ikke er charterturister.

Som om det ikke er bøvlet nok, så er det især fly til Stockholm og Oslo, og kun et meget begrænset antal til København, der sendes afsted for at hente strandede turister.

Hvis de danske chartergæster, der er strandet på en charterdestination, skal hentes hjem, kræver det nemlig, at en del af de 200 flymekanikere, der sympatistrejker i Københavns Lufthavn, også bryder strejken.

»Vi fløj med Norwegian til Nice, men da vi skulle bestille hjemturen, tænkte jeg, at vi plejer at flyve med SAS, så jeg må hellere bestille med dem. Men det skulle jeg ikke havde gjort,« siger Annette Nielsen.

Alexandra Lindgren Kaoukji kalder strejken for en ekstrem situation.

»En strejke kunne ikke lande på et værre tidspunkt, efter den lange pandemi, hvor så mange kæmpede hårdt for virksomhedens overlevelse. Det er tungt og stressende, men frem for alt ødelæggende for vores kunder,« siger pressechefen.