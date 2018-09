En fejl i energianlægget på Amager Bakke har bremset al produktion af el og varme på ubestemt tid.

København. En designfejl på energianlægget hos Amager Bakke, som ifølge selskabet er "verdens mest moderne og miljørigtige" af slagsen, har i øjeblikket skabt så meget kaos, at al affaldsforbrænding og produktion af el og varme er sat ud af drift på ubestemt tid.

Det bekræfter Amager Ressource Center (ARC) overfor kommunen.dk.

- Vi kan bekræfte, at vi ikke producerer energi lige nu. Årsagen er fejl på kompensatorerne, og vi arbejder i øjeblikket stærkt på at løse de udfordringer, som nedlukningen har givet os, siger kommunikationschef Morten Kramer Nielsen, der ikke ønsker at kommentere yderligere.

Fejlene er så omfattende, at hele energianlægget, der producerer varme og el til borgerne i fem hovedstadskommuner, har været lukket ned siden fredag aften.

Dermed afbrænder selskabet lige nu hverken affald eller producerer el og varme på anlægget.

Det er endnu uvist, hvordan fejlene skal udbedres, ligesom ARC heller ikke kan sige, hvornår det forventes, at værket, der er Danmarks dyreste af sin art, kan startes igen.

Ifølge kommunen.dk's oplysninger er det Rambøll og Vølund, der sammen med ARC skal forsøge at løse problemerne.

Det er ifølge kommunen.dk en række kompensatorer leveret af Vølund, der har skabt problemer. Ifølge kommunen.dk's oplysninger ved ARC endnu ikke, om designfejlen er opstået i forbindelse med produktionen eller ved montering.

Byggeriet af Amager Bakke blev påbegyndt i 2013, og projektet kostede fire milliarder kroner. Men inden det stod færdigt, kom det frem, at økonomien ikke hang sammen.

Det viste sig, at der ikke var affald nok til at gøre Amager Bakke rentabelt. Dermed stod projektet over for et tab på 1,9 milliarder kroner.

For at redde økonomien blev der fra politisk hold indgået en aftale om at sende mere affald til centret.

Men i 2017 blev direktøren for Amager Ressource Center, der ejer Amager Bakke, opsagt. Det skete på grund af problemerne med økonomien og en eksplosion på anlægget.

Efterfølgende kom det frem, at redningsplanerne er faldet fra hinanden. Kommunerne omkring Vestforbrænding vil ikke afgive affald, og EU vil ikke tillade import.

En ny plan er, at selskabet skal stå for at opsamle skrald i København og investere i 100 skraldebiler.

/ritzau/