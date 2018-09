Du har måske bemærket det, sidst du var i SuperBrugsen. Noget var ikke, som det plejede på facaden.

Åbningstiderne er for nylig blevet ændret, så langt størstedelen af de lidt over 200 butikker i Danmarks største supermarkedskæde nu holder åbent til enten 20.45 eller 21.45 - i stedet for som før at lukke 20 eller 21.

Det bekræfter informationsdirektør i Coop Danmark, Jens Juhl Nielsen, over for B.T.

»De fleste af vores butikker har udvidet åbningstiden til enten 20.45 eller 21.45,« siger han.

Men hvordan har I fundet på tidspunkterne 20.45 og 21.45?

»Det er et spørgsmål om løn. Når vi lukker en SuperBrugs klokken 20.45, kan vores personale holde fyraften klokken 21,« forklarer Jens Juhl Nielsen.

Enkelte butikker har dog ikke pillet ved åbningstiderne og lukker derfor stadig klokken 20, 21 eller 22 - ligesom konkurrenterne gør det. Coop har ifølge Jens Juhl Nielsen endnu ikke fået nogle kundehenvendelser om de nye åbningstider. Hverken negative eller positive.

»Vi håber, det skaber lidt opmærksomhed, at vi skiller os ud, så det måske er lettere at huske for kunderne,« siger han.