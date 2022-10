Lyt til artiklen

Danske Bank er nødt til at lære at tjene penge, før aktien er interessant, mener en kendt value-investor.

Det er for tidligt for aktieanalytiker Lau Svenssen fra rådgivningsselskabet Svenssen og Tudborg. Han tøver med at samle op i Danske Bank-aktien, selv om der lader til at være en afklaring omkring størrelsen på bøden for hvidvaskskandalen.

Bankens indtjeningsevne ikke er særlig høj, lyder begrundelsen fra Lau Svenssen med henvisning til bankens egenkapitalforrentning.

»De er nødt til at lære at tjene penge. Det problem udestår stadig. Det vil blive endnu tydeligere efter hvidvaskskandalen er gledet i baggrunden.«

Han forstår godt kursreaktionen torsdag, som han opfatter som en lettelses-stigning, fordi hvidvaskskandalen har ligget som et åg over Danske Bank-aktien. Der skal ikke desto mindre ske store ændringer i forretningen, inden han er parat til at købe op i bankaktien.

»Danske Bank kommer ikke til at tjene mange penge fra mandag, men banken er formodentlig færdige med at kigge ned ad en bjergside,« udtaler han og tilføjer:

»Det kan ikke gå som det bare går i dag. Det er for ringe. Der skal gøres noget alvorligt for at få rettet op på butikken. Der er for lidt bank og for meget realkredit inklusiv liv og pension.«

Danske Bank-aktien er i hans øjne stadig en højrisikoaktie.

