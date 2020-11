I oktober afgav realkreditinstitutterne knap 38.000 lånetilbud. Det er det højeste i 2020.

Trods coronakrisen er der stor interesse for boligkøb og omlægning af lån hos danskerne.

Det viser tal fra Finans Danmark, der er finansinstitutternes brancheorganisation.

I oktober blev der afgivet 37.808 tilbud på realkreditlån. Det er det højeste antal på en enkelt måned i 2020.

Det er samtidig omkring 17 procent mere end gennemsnittet for oktober de seneste ti år.

Forklaringen skal ifølge Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, findes i de lave renter.

- Efter at renterne tog et lille hop opad i marts, da corona ramte Danmark, er de nu tilbage på et lavere niveau, siger hun i en kommentar.

60 procent af lånetilbuddene er til omlægninger af eksisterende tilbud eller tillægslån til boligejere.

Knap en fjerdedel er til boligkøb. Her blev der afgivet 9914 lånetilbud i oktober, hvilket er det højeste antal i tre år.

Der bliver normalt afgivet 6800 lånetilbud om måneden.

