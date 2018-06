Avisen, der er henvendt til det tyske mindretal i Danmark, vil senest i 2021 stoppe med at udkomme på papir.

Aabenraa. Det tyske mindretal i Danmark vil om et par år ikke længere kunne slå op i en papiravis for at få de daglige nyheder.

I hvert fald ikke hvis de læser Der Nordschleswiger.

Avisen vil nemlig stoppe med at udkomme dagligt som papiravis fra februar 2021.

Det skriver Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN), der er det tyske mindretals paraplyorganisation, på avisens hjemmeside.

Fremover vil avisen kun udkomme på internettet, mens der vil blive udsendt et månedsmagasin 12 gange om året i et oplag på mellem 4000 og 5000.

- Det er rettidig omhu, siger formand for BDN og byrådsmedlem i Aabenraa Kommune Hinrich Jürgensen.

- Vi kan se, at vores abonnenttal går tilbage, og tryk og distribution er en utrolig stor faktor.

- Vi kan også se, at vi er ved at miste den unge generation, der ikke læser papiraviser. Derfor er det vigtigt, at vi udbygger vores onlinedel.

Avisen skriver selv, at man har omkring 1500 abonnenter på printavisen.

Mange af dem er ifølge Hinrich Jürgensen ældre mennesker, og han erkender da også, at omlægningen nok vil ramme nogle af dem.

- Vi vil tage noget af det, vi sparer, og bruge det, så de ældre stadig kan følge med.

- Men der er også muligheder i det. Vi laver i forvejen en lydavis, som de ældre, der ikke længere kan læse, kan lytte til, siger Hinrich Jürgensen.

Årsagen til at man venter til 2021 med at udfase printavisen, er, at man skal bruge tiden op til på at udvikle og forbedre avisens hjemmeside.

Omlægningen betyder også en ændring for avisens ansatte. Blandt andet vil der forsvinde arbejdspladser i avisens annonce- og HR-afdeling - nogle vil forblive ansat.

- Vi skal bruge overgangsperioden på at finde ud af, om der er mulighed for, at de kan få arbejde fremover, siger Hinrich Jürgensen.

Samtidig bliver avisens hovedredaktion lagt sammen med onlineredaktionen. Men BDN-formanden kan ikke sige, om det betyder fyringer.

- Der vil være nogen, der i dag laver et arbejde, som ikke vil eksistere i fremtiden, siger Hinrich Jürgensen.

Der Nordschleswiger er udkommet siden 1946.

/ritzau/