Antallet af ledige faldt i maj. Tallet er nu på det laveste niveau siden 2009, skriver Danmarks Statistik.

København. Bruttoledigheden har ramt det laveste niveau i årevis, hvis man måler på bruttoledigheden. Det skriver Danmarks Statistik.

- Fra april til maj faldt bruttoledigheden med 900 fuldtidspersoner fra 110.200 til 109.300, svarende til en uændret ledighedsprocent på 4,0 procent af arbejdsstyrken.

- Hermed ligger bruttoledigheden for maj på det laveste niveau siden februar 2009, skriver Danmarks Statistik.

Bruttoledigheden er målt på registrerede ledige. En anden måling for ledigheden, AKU-ledigheden, viser en stigning til 155.000, hvilket er en lille stigning.

- AKU-ledigheden har generelt vist en faldende tendens i det seneste halvandet år, men AKU-ledigheden for maj ligger dog 5000 personer over tallet for februar, skriver Danmarks Statistik.

AKU-ledigheden måles via en stikprøve og er den officielle internationale måde at måle ledighed på.

- AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den er baseret på et glidende gennemsnit over tre måneder, skriver Danmarks Statistik.

De nye tal understreger ifølge Sydbank den stærke udvikling i økonomien, der får flere ind på arbejdsmarkedet.

- Først og fremmest er der grund til at klappe i hænderne over den udvikling. Opsvinget i dansk økonomi har i de seneste år smittet kraftigt af på det danske arbejdsmarked, hvor mange tusind danskere er blevet hevet ind i beskæftigelse.

- Heldigvis er beskæftigelsen dog vokset langt mere end arbejdsløsheden er faldet, skriver Sydbanks makroøkonom Søren V. Kristensen i en kommentar.

Den lave ledighed har sat gang i diskussioner af, om arbejdsmarkedet igen - som før krisen - er ved at blive overophedet, som vi så det før finanskrisen. Der er vi dog ikke endnu ifølge Sydbank.

- Dengang talte man om, at alle de ledige kunne være i Parken. Det er vi ikke tæt på endnu, men hvis udviklingen fortsætter kan alle danske ledige meget vel klemme sig ind på Camp Nou, hvor kapaciteten er knap 100.000, ved udgangen af året, skriver økonomen.

/ritzau/