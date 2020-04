Mange af de allerrigeste i verden har i denne tid blot kunnet se til, mens deres store formuer er blevet mindre og mindre.

Men der er også de få, der faktisk oplever det komplet modsatte.

En af dem er kinesiske Eric Yuan, der er stifter af videokonferencetjeneste Zoom. En tjeneste, der benyttes af virksomheder verden over.

I februar og marts voksede hans samlede formue således fra 4,5 milliarder dollars til 8 milliarder dollars, hvilket i danske kroner svarer til en formue på næsten 55,5 milliarder kroner.

Til højre ses Zooms stifter, Eric Yuan, der lige nu oplever stor succes. Foto: KENA BETANCUR

Det viser en opgørelse lavet af Hurun Report, der har undersøgt, hvordan den nuværende krise har ramt verdens rigestes personer og deres formuer.

Den voldsomme succes for den kinesiske milliardær skyldes naturligvis, at virksomhedens software pludselig er blevet uundværlig for de mange virksomheder, der i denne tid har ansatte, der arbejder hjemmefra.

I den anden ende af listen finder man franske Bernard Arnault, der er formand og administrerende direktør og storaktionær i moderselskabet LVMH, der blandt andet står bag tøjmærket Louis Vuitton.

Ifølge Hurun Report er hans formue faldet med 30 milliarder dollars, svarende til cirka 207 milliarder kroner. Det voldsomme dyk skyldes primært det store fald i Louis Vuitton-aktien.

Og i det store billede har langt størstedelen af de rigeste mennesker på kloden kunnet se deres formue skrumpe.

»Før coronavirusudbruddet havde verden 2.816 kendte dollar-milliardærer. I dag, to måneder senere, er det tal faldet med 20 procent, da aktiemarkederne verden over har slettet velstanden,« siger Ruper Hoogewarth, der er chefanalytiker hos Hurun Report.

Det er stadig Amazons stifter, Jeff Bezos, der med en formue på 131 milliarder dollars er verdens med afstand rigeste person.

Herefter følger Microsofts Bill Gates og den amerikanske forretningsmand Warren Buffett på henholdsvis anden- og tredjepladsen.