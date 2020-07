Godt købmandskab siges at være en jysk dyd.

Og noget tyder på, at der er noget om snakken. Isenkræmmeren Michael Brinck har i hvert fald sat fuld damp på kedlerne i det jyske.

Siden har åbnede sin første Brinck Isenkram i Blåvand på den jyske vestkyst i marts sidste år, er det gået stærkt. Det skriver JydskeVestkysten.

Selv under corona-krise har han åbnet nye butikker, og den 15. august åbner har en tredje i Ribe.

Brinck Isenkram er også på kræmmermarkeder.

Dermed vil kæden på mindre end halvandet år være vokset fra én til i alt otte butikker spredt ud over det mest af Jylland:

Blåvand, Skagen, Ebeltoft, Løkken, Hirtshals, Tønder, Nykøbing Mors og altså Ribe til august.

Joachim Brincks strategi bag de mange nye butikker er klar.

»I januar 2019 kørte vi hele Vestkysten igennem for at finde de rigtige steder at åbne,« siger han JydskeVestkysten og tilføjer:

»Vi vil være der, hvor der er turisme.«

Brincks koncept er at købe stort ind og opkøbe restpartier for at holde priserne ned.

Joachim Brinck har 30 års erfaring som isenkræmmer og driver butikkerne sammen med sin kæreste.

Han er også indehaver af Hillerød Isenkram på Sjælland, ligesom Brinck Isenkram findes på kræmmermarkeder og outlets.