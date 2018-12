Den jyske burgerkæde, der adskillige gange har ligget i toppen i konkurrencer om landets eller byens bedste burger, rykker nu til en ny landsdel.

I det nye år åbner Burger Shack nemlig en restaurant i den fynske hovedstad Odense.

Kæden åbnede sin første restaurant i Aarhus for tre år siden og har siden ekspanderet til otte jyske byer.

Og nu krydser kæden altså Lillebælt for første gang i håbet om også at vinde de fynske, burgerelskende madhjerter.

Det fynske skud på stammen åbner i løbet af januar i det centrale Odense.

»Vi har i lang tid ledt efter det helt rigtige lokale, og det har vi fundet i Vintapperstræde 6. Vi blev med det samme grebet af den hyggelige gade med de mange små butikker. Den mindede os om vores første butik i Aarhus - så vi slog til med det samme,« fortæller Christoffer No, der er driftsdirektør i Burger Shack til Århus Stiftstidende.

I en pressemeddelelse skriver kæden, at intentionen er, at det skal føles som om, at man går ind i en varm, canadisk skovhytte, hvor man ser flammerne fra grillen og mærker duften af burgere brede sig.

Og til de natmadshungrende er der gode nyheder, for restauranten kommer til at holde åbent i de sene nattetimer i weekenderne.