En kombineret sexshop og burgerrestaurant med storbarmede tjenere gående rundt.

Sådan blev Hot Buns på Gothersgade i København beskrevet i 2014, men allerede i begyndelsen var det nye sted genstand for en demonstration og megen debat.

Og nu må man så konkludere, at folk sætter velsmagende burgere over velproportionerede bryster.

I hvert fald lukker og slukker Hot Buns nu efter seks år som burgerpusher i det indre København.

Hot Buns i Gothersgade, kombineret burgerbar og sexshop. Burgerbarens takeaway afdeling tilbyder udover burgermenuer og så sexlegetøj. Selina iført korset klar til at betjene nattens kunder med burgermenu og sexlegetøj. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Hot Buns i Gothersgade, kombineret burgerbar og sexshop. Burgerbarens takeaway afdeling tilbyder udover burgermenuer og så sexlegetøj. Selina iført korset klar til at betjene nattens kunder med burgermenu og sexlegetøj. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det skriver Migogkbh.

Hot Buns-pigerne serverer deres sidste burger på søndag den 8. marts.

Vil du nå at spise på restauranten en sidste gang, er der endda en god nyhed til dig. Hvis du booker bord, får du nemlig middagen til halv pris.

Til Migogkbh fortæller ejerne af Hot Buns, at man lige nu har lagt hovedet i blød for at finde et nyt koncept, som man vil åbne både i Jylland og i København.