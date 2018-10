95 år efter åbningen i 1923 er det slut. Værtshuset og caféen Franck A på Jernbanegade i Odense er gået konkurs.

»Vi arbejdede på en løsning, indtil det ikke længere var muligt,« sagde medindehaver Claus Skovsted til fyens.dk efter at have begæret Franck A konkurs ved Skifteretten i Odense onsdag.

Konkursen kommer efter en tid med store udfordringer for Franck A.

Ifølge fyens.dk skulle huslejen ikke være blevet betalt i månedsvis, medarbejdere fik ikke udbetalt løn for september og Franck A's ejere havde også svært ved at betale for materialer og håndværkernes arbejdskraft, da det historiske værtshus blev renoveret sidste efterår.

Claus Skovsted fortæller, at han ønsker hverken at be- eller afkræfte oplysningerne, men henviser til kurator, som er Bonnesen Advokater.

Franck A lukkede første gang i 2013, men fire år senere blev den kendte café genåbnet af den tidligere køkkenchef på Falsled Kro Per Hallundbæk, Jensens Bøfhus' tidligere ejer Palle Skov Jensen og Claus Skovsted.

Der gik dog ikke lang tid, før de tre medejere blev uenige.

»Det er ingen hemmelighed, at Per, Palle og jeg ikke altid har været helt enige om retningen, så der er indgået mange kompromiser. Når man er tre ejere, kan det blive noget rod, fordi der altid er én, der er nødt til at sluge en kamel. Det håber jeg, vi undgår ved at være to og ikke tre ejere,« forklarede Claus Skovsted til fyens.dk i marts, hvor Per Hallundbæk og Palle Skov Jensen, frasolgte sin andel af Franck A.

Arkivfoto. Bulldogen er en del af Franck A's historie i Odense. Nu er det kendte værtshus erklæret konkurs.

Den tidligere bøfkonge Palle Skov Jensen ejede dog fortsat lejemålet samt inventaret, hvor Franck A havde hjemme, som han lejede ud til de nye ejere af driftselskabet.

Men den mindre ejerkreds gav tilsyneladende ikke ro på bagsmækken i det nu hedengangne værtshus.

Onsdag fortalte Claus Skovsted, at netop 'uenigheder' var årsagen til konkursbegæringen. Han ville dog ikke oplyse, hvad uenighederne mere specifikt drejer sig om.

Kurator skal nu have overblik over konkursboet og tale med investorer, som kunne være interesserede i at overtage Franck A.