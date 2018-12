Top-Toys kreditorer har sagt ja til den plan, der skal få selskabet på ret køl. Det skriver Børsen.

Legetøjskæden Top-Toy, der er under rekonstruktion, har fået seks måneder til komme på ret køl.

Det skriver Børsen.

Koncernen har fredag været i Sø- og Handelsretten, hvor dens kreditorer har skullet sige ja eller nej til rekonstruktionsplanen i det pressede selskab, der driver legetøjsbutikkerne Fætter BR og Toys"r"Us.

De finansielle problemer i Top-Toy blev meldt ud 30. november, hvilket har skabt uro forud for det altafgørende julesalg.

»Det er klart, at det er jo ud fra et perspektiv om julehandel et meget dårligt tidspunkt. Vi ville gøre alt i verden, for at det ikke skulle ske på det her tidspunkt – eller nogensinde, for den sags skyld,« lød det fra Top-Toys finansdirektør, Christian Hertz, i Sø- og Handelsretten ifølge Børsen.

Avisen citerer advokat Søren Aamann Jensen for i retten at sige:

»Hvis man skulle vælge et tidspunkt - det må man ikke, men hvis man skulle - så tror jeg ikke, der er mange i rummet, der ville vælge 30. november.«

/ritzau/