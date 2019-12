En tur med tidsmaskinen tilbage til, da danskerne kørte i hestevogne over brostensbelagte gader, har aldrig været mere upopulær.

Den Gamle By i Aarhus har nemlig i år et enormt underskud. Et underskud i en størrelsesgrad, der ikke er set i over 20 år.

Underskuddet for 2019 ser lige nu ud til at lande på omkring 3 mio. kr. Oveni det kommer et underskud på 900.000 kr, skriver Stiften.dk.

»Det er ganske alvorligt,« siger museets direktør Thomas Bloch Ravn til Stiften.dk og forklarer, at Den Gamle By i begyndelsen af oktober manglede 3,7 mio. bare i entréindtægter.

Julen sætter i december sit præg på Den Gamle By i Aarhus. De historiske huse er pyntet op i overensstemmelse med deres historie, og i gamle dage var julen ikke så overpyntet som i vore dage.

Direktøren vurderer besøgstallet for i år til at ligge på mellem 500.000 og 525.000 ved årets udgang.

Det er væsentligt lavere end sidste år, hvor 546.485 lagde vejen forbi frilandsmuseet.

Ifølge Thomas Bloch Ravn skyldes en del af de manglende indtægter blandt andet, at et af de store krydstogtskibe, der normalt driver gæster til museet, ikke kom i 2019.

Samtidig har museet også sat en begrænsning for, hvor mange skoleklasser, der må besøge Den Gamle By på samme tid. Hvor der nogle gange har været op til 75 skoleklasser på en gang, har man nu sat en grænse på maksimalt 35 klasser.

Her er det et kig ind i et hus og stue fra Klunketiden 1895 med et overlæsset træ.

Underskuddet skyldes dog også noget andet.

Efter overenskomstforhandlinger har museet nemlig fået cirka 2 mio. kr. ekstra i udgifter til personale. Samtidig har museet vokset sig så stort, at det er blevet meget dyrt at vedligeholde.

Den Gamle By havde i slutningen af 2018 en egenkapital (udtryk for virksomhedens værdi red.) på 6.650.929 mio. kr. Det betyder altså, at det gamle museum kan ende med en halvering af deres egenkapital, når nytåret ringes ind, og regnskabsåret slutter.

Den Gamle By har cirka 200 fuldtidsansatte, mens 350 personer hjælper til frivilligt.