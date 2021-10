Står du og mangler en lagerbygning eller logistikejendom, så kan du komme til at lede længe.

Økonomien har det nemlig så godt på Fyn, at der næsten ikke er noget lagerplads tilbage på øen.

Det skriver Ejendomstorvet.dk i en pressemeddelse. De kan også fortælle, at Fyn ikke har haft færre ledige lagerlokaler i 13 år.



Udbuddet af lager- og logistiklokaler er faldet til blot 2,2 procent på Fyn efter coronanedlukningen. Det laveste, der er registeret siden 2008, eller lige før finanskrisen ramte landet.