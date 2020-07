Så sent som i januar havde den kendte streetwear-kæde Drop Dead fem butikker rundt om i landet.

Nu er der kun én tilbage, og snart er det helt slut.

Efter 26 år på det danske marked lukker den sidste butik i Larsbjørnsstræde i København den 25. juli.

Det fortæller Drop Deads medstifter Martin Hinz i en video på Facebook.

»Nu er det tid at takke af, da det ikke rigtig kan lade sig gøre at drive butik,« siger han i videoen, som du kan se i sin fulde længde herover.

Før Drop Dead forsvinder for altid, kan du nå at gøre et sidste, rigtig godt køb.

I videoen fortæller Martin Hinz, at der vil være ophørsudsalg i butikken på Larsbjørnsstræde på lukningsdagen, den 25. juli, og i Drop Deads lager i Taastrup den 5. og 26. juli.

Han takker alle Drop Deads nuværende og tidligere ambassadører, samarbejdspartnere og ansatte og sender også en særlig hilsen til kædens loyale kunder her kort før lukketid.

»I den forbindelse vil jeg sige tak til vores mange trofaste kunder, som har bakket op ved at købe gear i vores butik,« siger Martin Hinz.

Udover butikken i Larsbjørnsstræde havde Drop Dead indtil for få måneder siden forretninger i shoppingcentre i København, Frederikssund og Odense.