Det danske bruttonationalprodukt, BNP, steg med 4,9% i 3. kvartal.

Det viser den såkaldte BNP-indikator, der er et første, foreløbigt bud på BNP-væksten, før den fulde forsyningsbalance med private forbrug, eksport mv. offentliggøres om to uger.

»Det er den suverænt største stigning i statistikkens historie, men det hænger naturligvis sammen med, at coronaudbruddet førte til en helt uhørt tilbagegang i dansk økonomi i 2. kvartal på næsten 7 procent,« siger Troels Kromand Danielsen, cheføkonom i Nykredit.

»At BNP ville stige i 2. kvartal var ventet, og stigningen på 4,9% ligger da også på linje med den økonomiske udvikling i Sverige, som har været meget lig vores. Væksten blegner ganske vist i sammenligning med de vækstrater, vi fx har set i euroområdet i 3. kvartal, men med til den historie hører jo, at man nogle steder trods fremgangen stadig ligger under, der hvor dansk økonomi gjorde i 2. kvartal,« siger han.

Ifølge ham er der lyse tider foran os for både arbejdsgivere og lønmodtagere.

»Herhjemme fortsætter fremgangen på arbejdsmarkedet trods de nye restriktioner, der blev indført i efteråret. Og virksomhederne slår stadig mange stillinger op, trods forværrede smitteudsigter. At det kan ske samtidig med, at smitten holdes i ave herhjemme er godt nyt for dansk økonomi. Jeg tør godt tro på en positiv vækst i BNP i 4. kvartal,« siger Troels Kromand Danielsen.

Ifølge analytiker Bjørn Tangaa Sillemann fra Danske Bank er der stadig et stykke vej op til niveauet inden krisen:

»Det næste stykke kommer ikke lige så let som det første, for effekten af genåbningen får vi ikke igen i fjerde kvartal,« skriver han i en kommentar til Ritzau.