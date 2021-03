Malou Aamund befinder sig i en af tech-verdenens øverste magtcirkler qua hendes direktørrolle hos Google i Danmark - og under coronakrisen har hun flere gange været splittet.

»Jeg føler, jeg befinder mig i to parallelle verdener.«

Sådan siger Malou Aamund til Børsen om situationen, da hun tilbage i december 2020 måtte sende alle sine medarbejdere hjem på opfordring fra Google sikkerhedstjeneste i USA.

»På det tidspunkt var vi i Google på det næsthøjeste risikoniveau, men så blev jeg kontaktet af Googles sikkerhedstjeneste, der sagde, at de ville have mig til at sende en mail ud til alle ansatte om, at vi nu fuldstændigt formente adgang til kontorerne og straks gik op på det allerhøjeste risikoniveau. Så jeg måtte sende alle mine medarbejdere hjem,« siger Malou Aamund.

Virksomheden havde skrevet til Malou Aamund og hendes afdeling i Danmark, fordi de var bekymrede for udviklingen af den engelske coronavariant. På daværende tidspunkt havde Danmark lukket landet ned 'for at inddæmme smitten i juletiden', men ikke på grund den engelske variants udvikling i Danmark.

Den danske Google-boss forklaring på, hvorfor Google var så proaktive med at sende de danske medarbejdere hjem, skyldtes den engelske coronavariant, som der på daværende tidspunkt ikke var meget fokus på i Danmark.

Det var nemlig først efter nytår, at den danske regering så på den engelske variant med samme bekymring som Google – og det er her, Malou Aamund beskriver, at hun ‘føler sig mellem to parallelle verdener på samme tid’, med henvisning til Danmark og Google.

For det var nemlig ikke første gang, at hun oplevede, at Google var 'foran'.

Google har flere gange beordret landekontorer lukket, før lokale regeringer er nået frem til samme melding. Samme eksempel så man også i marts 2020, hvor Google lukkede afdelingen i Danmark ned en uge før Danmark lukkede ned.