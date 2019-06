Eksporten til Storbritannien faldt med 21 procent i april, efter at virksomhederne havde hamstret i marts.

Den danske eksport til udlandet voksede i april, hvor salget til lande som Tyskland, USA og Kina gik frem.

Samlet steg eksporten af varer med 5,6 procent i april. Det var på trods af et fald i eksporten til Storbritannien på næsten 21 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.

- Eksporten går heldigvis frem igen. Efter to måneder med stor tilbagegang i eksporten er det en rigtig god nyhed for dansk økonomi, da det viser, at der stadig er gang i det danske opsving, siger Allan Sørensen, chefanalytiker i Dansk Industri, i en kommentar.

Salget af varer og tjenester til Storbritannien faldt efter en stor stigning i marts, hvilket skal set i lyset af landets planer om at forlade EU.

Den oprindelige deadline for brexit var 29. marts, og derfor der var et element af hamstring blandt virksomhederne i Storbritannien i perioden op til.

I sidste ende blev deadline for brexit udskudt med et halvt år, og derfor er eksporten faldt i april, påpeger Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

- Eksporten til Storbritannien fra Danmark og mange andre steder steg kraftigt i tiden op til den oprindelige deadline for brexit, fordi virksomhederne i Storbritannien fyldte lagrene op af frygt for, hvad der kunne ske.

- Derfor er det ikke så underligt, at vi nu ser en mere normal eksport, skriver han i en kommentar.

For årets første fire måneder er den danske eksport 7,5 procent højere end samme periode året før. Det er særligt salget af medicin og maskiner, der trækker op.

Hos Dansk Industri vurderer chefanalytiker Allan Sørensen, at opsvinget i dansk økonomi formentlig har toppet.

- Væksten i Europa har dog kurs mod det laveste niveau i seks år, så det kan desværre blive svært at fortsætte den flotte vækst, vi har set over det seneste år, skriver han i en kommentar.

