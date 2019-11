Den danske tøjdesigner Lærke Andersen havde ikke turde drømme om at opnå de ting, hun har gjort med sin virksomhed.

Men nu er det altså slut for Lærke Andersen Aps.

Det oplyser hun i et opslag på Facebook. Hun lægger ud med at takke alle de mennesker, der har hjulpet hende på vej.

Lærke Andersen navngiver ikke personerne, men hun skriver, at de selv ved, hvem de er. Herefter skriver hun om selve beslutningen.

'Det har bestemt ikke været en nem beslutning, men jeg har måttet erkende, at mærket er endt et sted, hvor jeg bruger alt for lidt tid på det, jeg elsker ved faget, og ville med mærket. Og alt for meget tid på ting, som ikke er det, der driver mig som designer.'

Hun går dog ikke i dybden med, hvad det er, som ikke driver hende som designer.

Lærke Andersen har ifølge Finans tidligere vundet prisen Magasin du Nord 'Fashion Prize'. Derudover fik hun æren af sidste år at medvirke med sit første show til Copenhagen Fashion Week.

Men inden hun fortsætter sit eventyr, så starter et andet.

'Nu glæder jeg mig først og fremmest til at føde mit andet barn, og når jeg vender tilbage fra barsel, så bliver det for at prøve kræfter med nye projekter.'

Den kvindelige tøjdesigner løfter ikke sløret for, hvilke projekter hun vil give sig i kast med.

Ifølge Finans havde hendes virksomhed et overskud på næsten en kvart million kroner ved det seneste regnskabsår. På trods af det blev virksomheden for få dage siden taget under konkursbehandling.

