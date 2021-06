Et mislykket væksteventyr og en kæmpe gæld.

Det er baggrunden for, at den danske brillekæde CrossEyes nu anmoder om rekonstruktion, skriver Finans.dk.

Kædens direktør forklarer til mediet, at en fire år gammel konkurssag fortsat hæmmer virksomheden.

Det så ellers lovende ud, da CrossEyes i 2017 satsede massivt på det britiske marked og samtidig ville åbne 300 butikker internationalt.

Begge dele slog fejl, og det endte med en konkursbegæring.

»Siden har vi forsøgt at tilpasse CrossEyes til den virkelighed, der er i dag, og det vil være uansvarligt at fortsætte med at tilpasse driften. Selvom det er en svær beslutning (at anmode om rekonstruktion, red.), så er det den rigtige og mest ansvarlige,« siger administrerende direktør Søren Møller til mediet.

Brillekæden har en lang række kreditorer, som ikke har fået deres penge. Herunder Skat.

Samtidig tynger en gammel gæld virksomheden.

Senioradvokat hos Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Rune Richelsen, behandler rekonstruktionen af CrossEyes.

Han siger til Finans.dk, at kæden anslået har en samlet gæld for omkring 30 millioner kroner.

Direktører vil ikke selv kommentere gældens størrelse, men siger til mediet, at han ikke kan genkende beløbet.

Kæden har otte butikker tilbage i Danmark, som har en »sund primær drift.«

Derfor mener både direktøren og advokaten, at det er realistisk at sælge kædens danske del.