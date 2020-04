Nordeuropas største akvarium hænger i en tynd tråd.

Den Blå Planet på Amager er, ligesom mange andre oplevelsessteder, lukket i øjeblikket.

Og det gør ondt, skriver Børsen.

De manglende entréindtægter samt en mindre dækning af lønudgifter end det ellers ses i nogle brancher i øjeblikket gør, at omkostningerne ved at holde Den Blå Planet kørende er for voldsomme.

Dyrene skal fortsat passes i Den Blå Planet. Foto: Martin Sylvest Vis mere Dyrene skal fortsat passes i Den Blå Planet. Foto: Martin Sylvest

Derfor ser det sort ud for det populære akvarium, hvis ikke der bliver gjort noget.

»Hvis der ikke sker ændringer i strukturen, som den er nu, hvor vi kun får en delvis dækning af vores udgifter, så vil det blive meget svært at undgå konkurs. Vi bliver langsomt udsultet økonomisk,« siger administrerende direktør for Den Blå Planet, Jon Diderichsen, til Børsen.

For Den Blå Planet kan det kun blive til en kompensation på cirka 60 procent til at dække lønomkostninger og fast udgifter, oplyser Jon Diderichsen til B.T.

Og med et akvarium, hvor dyr fortsat skal passes, og dyrepassere skal have løn, bliver det presset.

Ifølge Børsen består 60-70 procent af de årlige gæster af turister, hvor det peaker for Den Blå Planet i sommermånederne.

Her tjener akvariet 40 procent af sin omsætning.

Lige nu flyver der dog ikke mange turister til Danmark, og direktøren forudser, at man kan få en højsæson uden mange turister, da folk alligevel ikke rejser denne sommer, selvom akvariet skulle komme til at åbne igen i den nærmeste fremtid.

Lige nu forudser Den Blå Planet et underskud på mellem 15 og 20 millioner kroner for 2020.