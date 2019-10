En af Danmarks mest kendte og berygtede ejendomsspekulanter er gået konkurs - igen.

Han er vild med dyre biler og et luksusliv nord for København, men han er kendt for at tjene sine penge i en knap så fashionabel del af Danmark.

Han køber nemlig billige boliger i provinsen på tvangsauktion og sælger dem videre til en højere pris. Samtidig pantsætter han dem med højtforrentede pantebrev.

Under finanskrisen blev Kenneth Schwartz Thomsen verdensberømt i Danmark som manden, der trak tæppet væk under Roskilde Bank.

Han var én af bankens største kunder med en gæld på 900 millioner kroner, og hans enorme tab var i sidste ende med til at få banken til at krakke.

I 2008 gik han konkurs, og for tre år siden fik han to års betinget fængsel og en bøde på 6,6 millioner kroner for skattesvindel.

Nu er Kenneth Schwartz Thomsen gået konkurs igen, skriver Finans.dk på baggrund af en aktindsigt i retsdokumenter.

Senest har han været direktør for selskabet UE 2019 ApS, som indtil for nylig gik under navnet Unicon Entrepriser ApS.

Nu, et år efter, at Kenneth Schwartz Thomsen overtog ejerskabet og direktørposten i virksomheden, er den gået konkurs.

Det er Gældsstyrelsen, der har begæret ham konkurs, fordi den har knap 600.000 kroner til gode for ubetalt skat og anden offentlig gæld, der er oparbejdet i virksomheden gennem flere år.

Han har erkendt gælden, skriver avisen.

»Kenneth Schwartz Thomsen anerkendte, at selskabet ikke kunne betale det skyldige beløb til Gældsstyrelsen, og at denne betalingsudygtighed var ikke blot forbigående,« står der retsdokumentet.