Som ventet har den amerikanske centralbank ikke ændret renten. Men en rentenedsættelse kan være om hjørnet.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed), lader som ventet den ledende rente være uændret.

Det står klart onsdag efter to dages møde i dens rentekomité, FOMC.

Ud af 92 analytikere, som Bloomberg News på forhånd havde spurgt, var der kun en enkelt, der havde forudsagt, at renten blev sænket.

Renten står uændret på 2,25 til 2,50 procent.

Den amerikanske centralbank siger dog, at usikkerheden er øget, og at banken vil vurdere indkomne informationer nøje.

- Vi forventer, at Fed-direktørerne i løbet af sommeren vil tage det sidste skridt mod rentenedsættelser. Vores hovedscenarie er tre rentenedsættelser i de kommende 12 måneder, siger Mathias Rømer Sproegel, der er makroanalytiker ved Sydbank.

Også hos Danske Bank forudser man snarlig rentenedsættelse.

- Med svagere vækst, lave inflationsforventninger og en anerkendelse af, at usikkerhederne er steget, har den amerikanske centralbank også fjernet sin bemærkning om, at den vil være "tålmodig" med at ændre på renten.

- Med dagens meget bløde melding fra den amerikanske centralbank virker det meget sikkert, at den amerikanske centralbank kommer på banen med en rentenedsættelse på næste møde i juli, siger Mikael Olai Milhøj, der er senioranalytiker hos Danske Bank.

Den amerikanske centralbank styrer USA's rente. Den bestemmer, om der skal sendes flere penge ud i systemet, eller om der skal trækkes penge ud.

Den har muligheden for at skabe flere dollar, hvis den ser behov.

Den styres af et råd og en formand. De udpeges af den siddende præsident og skal godkendes af Senatet.

De amerikanske aktier kom i positivt territorium efter onsdagens udmelding. Før meldingen, der gik på uændret ledende rente, var de tre ledende aktieindeks stort set uændrede.

Men umiddelbart efter er der tale om stigninger på 0,3 til 0,4 procent i de tre indeks, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones.

/ritzau/