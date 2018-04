Selv om forhandlingerne i Forligsinstitutionen igen trækker ud til sent, holder støtterne foran fanerne højt.

København. Mens overenskomstforhandlerne fægter videre bag de lukkede døre i Forligsinstitutionen onsdag aften, holder demonstranterne fanerne højt foran bygningen.

For det kræver opbakning at forhandle en overenskomst på plads, og det skal ikke være støtte, der mangler, selv om dagene og nætterne er lange.

Sådan lyder det fra de fremmødte støtter fra fagforbundene, der sidder bænket foran døren på Sankt Annæ Plads i det centrale København.

Charlotte Von Mehren på 54, der er faglig sekretær i FOA's social- og sundhedsafdeling, skal tilbringe natten foran "Forligsen".

- Jeg skal stå og værne om vores fane. Vi holder faneborg her foran Forligsinstitutionen.

- Det gør vi, lige indtil sidste mand er færdig med at forhandle, siger hun.

Natten til onsdag valgte flere fagforeninger fra hovedorganisationen LO at indgå en delaftale for de offentligt ansatte i regionerne.

Det skete på trods af en indgået solidaritetspagt mellem fagforeningerne på tværs af sektorer og områder.

Aftalen, der blev indgået, gælder for 40.000 ud af de i alt 120.000 ansatte i regionerne. Men onsdag aften er der endnu ikke sket et gennembrud på det kommunale og statens område.

Kommunerne mødte til forhandlinger klokken 10 onsdag, mens parterne på det statslige område mødte klokken 13. Men de ventes at fortsætte til ud på natten.

De seneste nætter har der været omkring 30 overnattende foran Forligsinstitutionen.

Det fortæller Rasmus Bredde, der er fra 3F Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening. Også han skal vogte sin fane natten til torsdag.

- Forhandlerne skal have en oplevelse af, at der er opbakning til dem, når de arbejder, siger han.

Dog lyder meldingen fra den 39-årige fanebærer, at han kun forventer max 20 overnattende demonstranter natten til torsdag.

Men natten kan blive lang, vurderer Benny Andersen, der er forbundsformand for Socialpædagogerne.

- Det står godt til, og der bliver forhandlet. Men det går langsomt.

- Jeg tror, at vi skal ind i torsdagen, før der kommer til at ligge en form for afklaring, siger han.

Socialpædagogerne var med på forliget, der blev indgået natten til onsdag.

/ritzau/