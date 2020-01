Novo Nordisk-middel har vist en evne til at udsætte demens. Det fik Novo-aktien til at slå rekord fra 2015.

Der blev slået flere rekorder på fondsbørsen i København onsdag.

Novo Nordisk-aktien steg omkring fem procent i værdi. Det var nok til at slå både Novo Nordisks egen kursrekord og igen sende selskabets markedsværdi over 1000 milliarder kroner.

Den store stigning betød samtidig, at der også blev sat rekord i C25-indekset, der består af de største og mest værdifulde virksomheder i Danmark.

C25-indekset steg halvanden procent til 1274,01, hvilket er over den hidtidige rekord fra 27. december sidste år. Her lukkede indekset i 1264,36.

Mere markant er måske Novo Nordisks rekord. Medicinalgigantens aktie steg med fem procent i værdi og endte i 418,65 kroner.

Hidtil var den højeste registrerede pris på Novo Nordisk-aktien 410,70 kroner. Den rekord blev sat 5. august 2015.

Ifølge Ritzau Finans har aktien været i fokus dagen igennem, fordi Novo Nordisk har kunnet fortælle lovende nyt om diabetes 2-midlet Victoza.

Ifølge Børsen har Novo Nordisk på den årlige konference hos storbanken J.P. Morgan fortalt, at data har bekræftet, at Victoza har vist sig at kunne udsætte demens.

Hvis det holder stik, og midlet en dag kan bruges til behandling af demens, vil det åbne et milliardstort marked for Novo Nordisk.

Novo Nordisk har ingen kommentarer til sagen. Selskabet aflægger årsregnskab 5. februar og er i stilleperiode frem til den dato, oplyser Novo Nordisk til Børsen.

