Der er delte meninger i dansk erhvervsliv om handelsaftalen mellem EU og Storbritannien.

Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri, mener, at aftalen afværger kaos for dansk og europæisk erhvervsliv.

»Det er enormt vigtigt for de mange danske virksomheder og 67.000 danske arbejdspladser, der er direkte afhængige af eksport til Storbritannien, at aftalen lander,« siger han.

Omvendt forholder det sig hos Danmarks Fiskeriforening, der mener, at aftalen vil koste mange danske arbejdspladser.

»Det her er meget alvorligt. Vi forventer, at fiskere vil miste deres levebrød, og det bliver et hårdt slag mod Danmark og mod Nord- og Vestjylland, hvor fiskeriet spiller en særlig rolle og er livsnerven i mange lokalsamfund,« lyder det fra Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

»Jeg har dyb medfølelse over for de mennesker, der risikerer at miste deres arbejde og levebrød som følge af denne urimelige aftale. Det gælder vores egne medlemmer. Og det gælder dem, der er beskæftiget i følgeerhvervene omkring fiskerihavnene,« siger han.

Han henviser til, at aftalen betyder, at danske fiskere fra 1. januar afgiver en fjerdedel af de fiskekvoter, de tidligere har fanget i britisk farvand. Det har en værdi af ca. 1,5 mia. kr. – og den pris for en aftale er 'katastrofalt høj', mener foreningen.

Aftalen skal godkendes, og det britiske underhus ventes at kunne stemme om den 28. december, bare tre dage inden at Storbritannien forlader EU-regler.

Det er ventet, at aftalen vil få midlertidig virkning fra 1. januar, da EU-Parlamentet, som også skal stemme om den, først ventes at gøre dette efter nytår. Også EU-landene får travlt med at læse aftalens 2000 sider.

