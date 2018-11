Nærhed til kunderne sikrer lokale banker fremgang, mener direktør. Hvidvasksag i Danske Bank betyder mindre.

De lokale og regionale banker har vundet kunder fra de store gennem 2018.

Ifølge analyseinstituttet Voxmeter har de lokale banker, sparekasser og andelskasser vundet omkring 67.000 kunder i årets første ni måneder.

Hos foreningen Lokale Pengeinstitutter, der har 54 pengeinstitutter i medlemskredsen, kan direktør Jan Kondrup ikke forholde sig til de konkrete tal i undersøgelsen, men godt bekræfte tendensen.

- Vi har oplevet en stor kundetilgang over flere år. Hovedårsagen er forretningsmodellen i de lokale pengeinstitutter, hvor man stadig har mange filialer og er tæt på kunderne og deres hverdag.

- Vi oplever, at kunderne går op i nærhed, tryghed og stabilitet, siger Jan Kondrup.

Sagen om hvidvask i Danske Bank har de seneste mange måneder fyldt meget i Danmark, men Jan Kondrup vurderer ikke, at det er den primære årsag til de lokale pengeinstitutters fremmarch.

- Jeg kan ikke sætte tal på det, men det kunne godt tyde på, at der har været lidt større mobilitet blandt kunderne på det seneste.

- Men jeg har ikke grund til at tro, at sagen har haft nogen stor betydning på.

- Den væsentligste årsag til fremgangen er den måde, de lokale pengeinstitutter driver sin forretning og håndterer kunderne på med personlig betjening, siger Jan Kondrup.

Ifølge Torben Hansen, der er professor i forbrugeradfærd hos CBS, vælger bankkunder først og fremmest bank ved at kigge på, hvad man får for pengene.

Derfor vil spørgsmål om etik først komme længere nede i rækken, men i det tilfælde vil det være en naturlig reaktion at kigge mod de mindre banker.

- Tillid er et personspørgsmål, og tillid og etik går hånd i hånd, så hvis man skifter til nogle banker, der er lidt mindre, så kan man sagtens have en opfattelse af, at man bedre er i stand til overskue, hvad der foregår, siger Torben Hansen.

Danske Bank har ifølge Voxmeter tabt omkring 60.000 kunder i årets første ni måneder.

Banken kan ikke genkende tallene og siger, at den har mistet 1500 nemkonto-kunder i 2018.

Nordea har ifølge undersøgelsen tabt omkring 18.000 kunder. Banken offentliggør ikke selv kundetal.

