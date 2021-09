En ny rapport fra Wealth-X found viser, at verdenen har rundet 3000 dollarmilliardærer.

Det er en stigning på 13,4 procent i forhold til 2019.

Det skriver Markets Insider.

Den globale coronapandemi har med andre ord været en velsignelse for de allerrigeste i verdenen.

Udover at flokken af dollarmilliardærer er vokset, er de, der allerede var gruppen, også blevet rigere, end de var i forvejen. Deres kollektive formue er steget med 5,7 procent.

Det er første gang nogensinde, at verden har mere end 3000 dollarmilliardærer, og det skyldes i høj grad den unge fremadstormende generation, står der i rapporten fra Wealth-X found.

»Samlet set leverede den globale pandemi et vindpust til milliardærernes rigdom, forstærket af oversvømmelsen af ​​monetær stimulans og svulmende overskud i nøglesektorer, der opfandt en ny bølge af yngre, selvfremstillede milliardærer,« står der blandt andet i rapporten.

Rapporten beskriver også, at det ikke udelukkende er en god historie, at de rige bliver rigere, da det udvikler en større ulighed i lande verden over.

Alene i USA steg fattigdommen med omkring en procent, mens medianen af husstandsindkomsten faldt med 2,9 procent. USA er i øvrigt det land i verdenen, der har flest dollarmilliardærer. 30,6 procent af dollarmilliardærene er amerikanske statsborgere.

Foto: EDUARDO MUNOZ Vis mere Foto: EDUARDO MUNOZ

Den amerikanske præsident Joe Biden var for nylig ude at italesætte den bekymrende tendens.

»Milliardærer har set deres rigdom stige med 1,8 billioner. Det er simpelthen ikke fair,« lød det.

En formueskat bliver igen og igen fremhævet som en løsning for at imødegå uligheden i USA. Flere partier har sågar lavet skatteplaner, hvori formueskatten er på tegnebrættet.

Den internationale Valutafond (The International Monetary Fund) har også sagt, at en midlertidig formueskat kunne være en god løsning på at genoprette økonomien i landet efter pandemien. Argentina gjorde det for nylig med succes.