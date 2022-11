Lyt til artiklen

De var vrede og følte sig snydt, men nu er der godt nyt til kunderne hos Pinderup Træpiller.

De 900 kunder, som i god tro købte træpiller hos det nordjyske firma for over fire millioner kroner, får nu deres penge tilbage.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Firmaet kom i politiets søgelys, da de begyndte at sælge uhørt billige træpiller.

Politiet havde nemlig en mistanke om, at folkene bag firmaet solgte produkter, som de ikke havde nogen som helst intentioner om at levere.

Ejeren er tidligere dømt for bedrageri, og nu er to personer i firmaet sigtet for databedrageri.

Da politiet startede efterforskningen af sagen, beslaglagde de pengene, som kunderne havde indbetalt.

De penge bliver nu sendt retur, oplyser politiet.

Normalt ville det først ske efter en retssag, men mange kunder har henvendt sig og bedt om at få pengene nu, så de kan købe nyt brændsel.

»Det er fuldt forståeligt. Normalt vil sådan en tilbagebetaling først foregå, når der er afsagt dom, men vi har aftalt med mistænkte og dennes advokat, at vi iværksætter tilbagebetaling af pengene allerede nu,« siger lederen af efterforskningen, politikommissær Jan Brun Sørensen.



Ifølge politikommissæren modtager alle berørte borgere deres penge retur.



Af hensyn til både efterforskningen og tavshedspligten kan han ikke oplyse, hvor mange penge der er tale om.

»Men de berørte borgere vil få pengene tilbageført til deres konto inden for nogle få dage,« siger han.