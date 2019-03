De ansatte i den konkursramte pizzakæde Domino's har ikke fået løn for februar, og det kommer de heller ikke til.

Der er dog stadig håb om, at de kan få deres løn.

Det fortæller Peter Lykke Nielsen, forhandlingssekretær i afdelingen for privat service, hotel og restauration i 3F.

»De skal tage deres lønseddel og ansættelseskontrakt og gå i deres lokale 3F-afdeling, og så vil vi hjælpe med at kontakte Lønmodtagernes Garantifond.«

»De får ikke en krone fra deres arbejdsgiver, men det er derfor Lønmodtagernes Garantifond er til,« siger Peter Lykke Nielsen.

3F beskriver Domino's, der indsendte konkursbegæring lørdag, som virksomheden, der falder udenfor i en branche, der er domineret af McDonald's, Burger King og Kentucky Fried Chicken.

Stort set alle restauranter i de tre kæder har overenskomst for deres ansatte, men ikke Domino's.

Peter Lykke Nielsen mener, at det er useriøst, at en virksomhed, hvor så mange unge har fået deres første job, ikke har overenskomst.

»De unge skal starte med nogle ordentlige vilkår, pension, feriefridage og overtidsbetaling.«

»De ting, der følger med, hvis man har en seriøs virksomhed,« siger han.

Ifølge 3F har Domino's, der længe har haft problemer med økonomien, forsøgt at spare på udgifterne ved at betale en løn, der ligger et godt stykke under det generelle niveau i branchen.

»Det er i hvert fald ikke lønudgifter, der har taget livet af dem. De har ligget cirka 30 procent under i forhold til McDonald's og Burger King,« siger Peter Lykke Nielsen.