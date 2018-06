Fungerende formand i Finanstilsynet David Lando bliver permanent på posten.

København. Finanstilsynet har udpeget en ny bestyrelsesformand, efter at den tidligere formand Henrik Ramlau-Hansen trak sig fra posten i starten af maj.

Det bliver David Lando, der er tidligere næstformand i tilsynet og også har været fungerende formand i perioden. Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for at kunne meddele, at David Lando er udpeget til ny formand for Finanstilsynets bestyrelse.

- Han har været næstformand i bestyrelsen siden 2014 og har løftet denne opgave meget kompetent. Han har samtidig meget solid viden om den finansielle sektor, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i en pressemeddelelse.

David Lando ser meget frem til at fortsætte samarbejdet med bestyrelse og medarbejdere i tilsynet.

- Mine to forgængere på posten har lagt et meget højt niveau for bestyrelsesarbejdet, som jeg vil gøre mit yderste for at leve op til, siger han i meddelelsen.

Forhenværende bestyrelsesformand Henrik Ramlau-Hansen forlod posten som følge af sagen om hvidvask i Danske Banks estiske afdeling. Han er tidligere finansdirektør i Danske Bank.

Berlingske har i en række artikler i 2017 og 2018 beskrevet, hvordan Danske Banks estiske afdeling blev brugt til at hvidvaske milliarder af euro.

Finanstilsynet har til formål at føre kontrol med, at banker, pensionsselskaber og andre finansielle virksomheder overholder loven og ikke tager for store risici.

/ritzau/