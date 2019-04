Det er ikke tilladt at optage kunders opkald, hvis den eneste årsag er til intern brug, afgør Datatilsynet.

Telegiganten TDC har fået et midlertidigt forbud mod at optage opkald alene med henblik på intern træningsbrug. Det viser en afgørelse på en klage over TDC til Datatilsynet.

Heri udtaler Datatilsynet en "alvorlig kritik" af TDC's behandling af personoplysninger.

I afgørelsen henviser Datatilsynet til EU's databeskyttelsesforordning - i folkemunden kendt som GDPR.

Forordningen blev for nylig for første gang brugt til at indstille til en bøde og politianmeldelse af et taxaselskab.

En TDC-kunde har klaget over, at han blev mødt med en besked i starten af sit opkald til TDC's kundeservice, der oplyste, at opkaldet blev optaget med henblik på intern træningsbrug.

Da beskeden er indtalt af en telefonmaskine, var det ifølge kunden ikke muligt at give samtykke eller nægte.

Da klageren fik fat i en kundekonsulent fra TDC, gjorde han konsulenten opmærksom på, at han ikke ønskede, at opkaldet blev gemt. Konsulenten svarede, at optagere ikke kunne stoppes.

Kunden er senere blevet oplyst, at opkaldet gemmes, så TDC kan føre bevis for, hvad kunden er blevet lovet og ikke er blevet lovet.

TDC har allerede i sine bemærkninger til klagen medgivet, at det ikke udgør et samtykke fra kunden, hvis kunden fortsætter samtalen efter at have fået besked på, at samtalen optages.

Derfor vil TDC finde en teknisk løsning, hvor kunden skal afgive et samtykke, før samtalen optages.

I en kommentar til afgørelse oplyser TDC:

- Det er afgørende for os, at vores kunder kan stole på, at vi behandler deres persondata i overensstemmelse med de retningslinjer, som Datatilsynet udstikker.

