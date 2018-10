Kapitalfonden Triton har købt Danmarks største taxiselskab, Dantaxi 4x48. Det skriver Berlingske.

Prisen holdes hemmelig, men ifølge Berlingske har en pris på op imod en halv milliard kroner tidligere været nævnt.

Handlen er den første, efter en ny taxilov trådte i kraft og banede vejen for et friere marked.

»Ledelsen har fortalt os om planerne om fortsat at lave fusioner og opkøb. Det er vi positive over for, fordi der er flere stordriftsfordele ved det. Virksomheden skal have en størrelse. som er kunderelevant, og det betyder, at den skal være større, end den er i dag. Den skal op i en størrelse, som blandt andet betyder, at kunderne ikke oplever, at de skal vente for længe på en taxi,« siger Oscar Mosgaard, partner og senior industry expert i kapitalfonden Triton, til Berlingske.

Dantaxi 4x48 har over 1.700 taxier tilknyttet i 54 af landets 98 kommuner og en omsætning på 1,6 mia. kr. Selskabet opererer i 54 af landets kommuner. Virksomheden har dog sit klart største marked i København, hvor flere end 1.000 taxier har Dantaxi-logoet på siden.

