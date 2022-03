Nordic Aviation Capital var i store økonomiske vanskeligheder i forvejen.

Nu er virksomheden blevet endnu hårdere ramt.

Det er situationen i Rusland og Ukraine, som giver Nordic Aviation Capital alvorlige problemer, skriver Finans.

Den danskstiftede virksomhed har nemlig ikke kunnet gøre noget ved, at 12 af selskabets leasede fly lige nu står på jorden i lufthavne i Rusland og Ukraine.

Derudover er der usikkerhed omkring, hvor syv andre fly, som firmaet har leaset til Belavia-Belarusian Airlines i Hviderusland, befinder sig.

Det ønsker Nordic Aviation Capital ikke at svare på overfor mediet.

Seks af de 12 fly, som står på jorden i Rusland og Ukraine, risikerer at blive beskadiget eller ødelagt, idet de befinder sig i det krigshærgede Ukraine.

Hos EU kræver man som et led i sanktionerne mod Rusland og Hviderusland, at leasingkontrakter med russiske flyselskaber opsiges senest 28. marts.

Men det betyder ikke nødvendigvis, at flyene kan komme tilbage til Nordic Aviation Capital.

I første omgang har USA, EU og Storbritannien nemlig har lukket deres luftrum for fly fra Rusland og Hviderusland, og dernæst kommer, at det er usikkert, om Rusland har tænkt sig at beholde dem som et led i et modsvar til Vestens sanktioner.

Leasingbranchen frygter, at Rusland har tænkt sig at tilbageholde og overtage op imod 500 fly til en værdi af omkring 70 milliarder kroner, fortæller Finans desuden.