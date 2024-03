En international undersøgelse har fundet to danskproducerede komponenter i russisk militærudstyr i Ukraine.

Danskproducerede komponenter har fundet vej til to stykker russisk militærudstyr, som har været aktivt i brug på slagmarken i Ukraine, viser undersøgelse.

Berlingske kan i torsdagens avis berette, at forskergruppen The Yermak-McFaul Group har fundet danske komponenter i det russiske militærudstyr, som forskerne har undersøgt.

Der er blandt andet tale om et udstødningsrør fra virksomheden Dinex, som har hjemme i Middelfart.

Udstødningsrøret blev fundet på et russisk pansret køretøj, som var designet til at beskytte soldater mod miner.

Forskergruppen har også undersøgt noget konfiskeret udstyr til satellitkommunikation.

Heri fandt man en såkaldt aktuator - en slags styresystem, der som regel bruges til hæve/sænke-funktioner til hospitalssenge og kontormøbler - fra virksomheden Linak, som har hovedsæde i Nordborg.

Dinex afviser at have solgt komponenter til militære formål i Rusland, mens Linak ikke har villet kommentere historien over for Berlingske.

Linak understreger dog, at aktuatoren er blevet solgt før Ruslands invasion af Ukraine.

Det er da heller ikke usandsynligt, at de danske komponenter er blevet plukket fra andre produkter, som er faldet i russiske hænder, uden de danske selskabers vidende.

Det siger Benjamin Hilgenstock, en økonom, som er med i The Yermak-McFaul Group, til Berlingske.

- Det er meget muligt, at Rusland genbruger køretøjer og nøglekomponenter som en del af sin totale krigsindsats, og det kan betyde, at de danske virksomheders produkter endte i Ukraine uden deres vidende, siger Hilgenstock.

EU indførte efter Ruslands invasion af Ukraine omfattende sanktioner mod handel med Rusland.

Sanktionerne indebærer blandt andet en lang liste af produkter, som man ikke må eksportere. Det gør det blandt andet ulovligt at sælge militært udstyr til Rusland.

Det er også ulovligt at sælge eller eksportere sådanne produkter til virksomheder i andre lande, som efterfølgende sælger eller eksporterer produkterne til Rusland.

