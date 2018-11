Flere danskere i job og et stigende forbrug betyder, at der bliver betalt mere skat og moms.

Sidste år krydsede de danske skatter og afgifter 1000 milliarder kroner. Det er første gang nogensinde, viser tal fra Danmarks Statistik.

Næsten halvdelen af pengene kommer fra indkomstskat, mens moms er den næststørste post.

Derudover stammer pengene fra blandt andet virksomhedsskat og skat på aktier og ejendomme.

Siden 2010 er de samlede betalinger steget 23 procent.

Stigningen skyldes i høj grad, at Danmarks økonomi har været i god form de seneste år. Det forklarer Tore Stramer, der er cheføkonom i Nykredit.

- Dansk økonomi er i et økonomisk opsving. Vi har rekordmange i beskæftigelse, og indkomsterne er steget moderat.

- Samtidig har danskerne flere penge at gøre godt med til forbrug, og dermed betaler de mere i moms. Samlet set giver det højere skattebetalinger, siger Tore Stramer.

De samlede betalinger på over 1000 milliarder skal også ses i lyset af, at Danmark har et højt skattetryk.

- Hvis man kigger på det danske skattetryk, så er det højt i en international sammenligning. Det har det også været historisk.

- Så det er klart, at når opsvinget melder sin ankomst, så giver det anledning til, at skatteindtægterne stiger ganske betragteligt, siger Tore Stramer.

Til gengæld er stigningen de seneste år ikke et udtryk for, at skatterne er blevet hævet.

- Vi er i en periode, hvor skatterne på blandt andet arbejde er blevet lettet, så de højere betalinger skyldes ikke, at skattesatserne er blevet øget.

- Det er udelukkende et udtryk for, at vi tjener og bruger flere penge, fordi det går godt i Danmark. Det giver stigende skatteindtægter, siger Tore Stramer.

Tallene fra Danmarks Statistik er en revision af en opgørelse fra juni.

Der er siden kommet mere detaljerede opgørelser over moms og skat fra Skattestyrelsen.

Det samlede skatteprovenu er i den forbindelse blevet opjusteret med nogle milliarder. Derfor er tallet nu krydset 1000 milliarder kroner.

/ritzau/